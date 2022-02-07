美國總統拜登上任以來對發展電動車產業不遺餘力，不過對於全球電動車龍頭特斯拉，他卻絕口不提。至於特斯拉執行長穆斯克也是一有機會就不忘挖苦拜登。兩人關係如此冷淡，外界認為最大原因可能出在美國汽車工人聯合會UAW。

為了加速美國汽車業轉型，拜登承諾要在2030年美國銷售新車有一半將是電動車。他還制定多項鼓勵措施，例如提供民眾購買電動車的減稅優惠與在全美各地廣設充電站等。

不過令人玩味的是，對於全球最大電動車製造商特斯拉，拜登卻有意無意忽略。拜登之所以對特斯拉態度不甚友善，主要還要為了獲得UAW的支持。

雖然汽車業轉型到電動車已是主流趨勢，但由於需要組裝的工人將大為減少，意味勞方權益將受到衝擊，因此UAW對此感到不安。福特汽車曾預估，製造電動車所需的勞力將只有傳統汽車的三分之一。

然而迄今UAW對於電動車發展依然表達力挺態度，是由於拜登傾工會的堅定立場。去年8月白宮舉辦一場電動車高峰會，當時除了通用、福特與Stellantis等底特律三大車廠執行長都受邀參加，還包括UAW主席柯瑞（Ray Curry），不過唯獨穆斯克卻被排除在外。

拜登對此提出解釋，聲稱特斯拉沒被邀請出席這場峰會，是該業者沒有與工會建立密切聯繫。這也表明為讓UAW支持政府電動車轉型計畫，拜登必須與特斯拉撇清關係。

事實上穆斯克反工會的立場眾所皆知，UAW多次企圖要在特斯拉組織工會，卻始終不見突破性進展。穆斯克也多次批評拜登與UAW的關係太過緊密。他在去年就推文挖苦拜登是「UAW的魁儡」，抨擊拜登已遭工會控制，導致政府在大力扶植電動車產業之際，在電動車市場占有舉足輕重地位的特斯拉卻始終被晾在一邊。