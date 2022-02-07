雖然到去年底的美股大多頭走勢，讓投資者賺得盆滿缽滿，不過與運動投資相比，這些回報卻相形見絀，特別是籃球全球化已經擴展到其他市場的今日，像是擁有超過50億美元的大陸業務和新推出的10億美元NBA非洲合資企業，使得NBA在運動市場擁有最高回報率。

根據PitchBook預估，從2002到2021年，投資NBA隊伍的平均價格回報率為1057％，遠超出標普500指數的458％。其他運動回報率也很可觀，例如美國職棒大聯盟MLB預估有669％、美國國家冰球聯盟則為467％。

這也促使私募股權加大對該市場的投資。PitchBook指出，2021年私募股權在運動市場的交易總額超過1兆美元，當中約有20億美元是收購美國運動特許經營權的股份。

PitchBook私募股權首席分析師芬尼霍（Wylie Fernyhoug）表示，投資者被運動整體專業化所吸引，他認為2021年只是開端，未來還會有更多交易進行。

看好運動聯盟帶來的經濟效應，像是賽事轉播權與全球擴張，包括Arctos Sports、Dyal Capital Partners、RedBird Capital與Sixth Street等公司相繼成立基金，在2021年購買球隊的少數股權。

雖然NBA與美國職業足球大聯盟在內的運動聯盟開始讓私募股權在疫情初期進行投資，不過美國職棒大聯盟MLB是第一個關注私募股權資金的聯盟。

MLB總裁曼弗瑞德（Rob Manfred）2019年接受採訪時指稱，特許經營價值已經提升、俱樂部的資本結構也變得更加複雜化。他認為在俱樂部擁有被動股權投資者的基金，有助於促進俱樂部的銷售交易。