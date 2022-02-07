台北市議員羅智強明日展開400公里徒步之旅，以感謝支持者對四大公投案的力挺。傳聞羅智強可能參選高雄市長選舉，國民黨台北市議員徐巧芯卻認為，羅智強應該挑戰桃園市長選戰，因為桃園市是民進黨最輸不起、輸不得的地方。對此，名律師葉慶元亦立馬呼應：「支持智強競選桃園市長」。

葉慶元在臉書貼文指出，「過年前，看到智強正式宣佈不競選連任議員，以促成世代交替，實在是對他無比敬佩！」

所以，徐巧芯公開呼籲，支持羅智強轉戰桃園市市長，葉慶元立馬讚聲「真的是一步好棋！」

葉慶元分析表示，桃園市本來就是年底大選藍綠攻防重點，也是國民黨能否有效透過這次地方選舉有效制衡民進黨的關鍵，以羅智強的戰鬥力，如果能夠代表國民黨參選桃園市市長，一定能夠和蔣萬安、侯友宜、盧秀燕、許淑華等國民黨戰將，形成有效的戰鬥團隊，帶領國民黨打贏2022地方大選！

最後，葉慶元再度呼籲「請大家支持智強參選桃園市市長！讓國民黨組成強力的競選團隊，在年底擊敗鴨霸、驕傲的民進黨，維護臺灣的民主！」