行政院明天將宣布解禁日本福島食品，食藥署也公布評估報告指出日本食品輻射含量皆低於標準值，罹癌風險為「可忽略等級」，福島食品輸台也引起網友熱議，不解政府為何反核四卻迎核食，也紛紛質疑舉辦公投意義何在？

福島食品即將解禁，引起PTT網友多篇討論，不少人也提及2018年反核食公投以及去年底核四商轉公投的結果，大酸政府雙標，「說核電廠很危險，開心吃核食」、「817：核能好危險，核食好安全」、「核四-車諾比多少年沒減少，福食-10年核災就沒了」、「看不到摸不到的核廢料好危險，吃得到喝得到的核食好安全」。

也有人認為政府開放福島食品的決定，是公然跟公投結果對幹，2018年反核食公投同意票逾779萬票，讓不少網友感慨「公投只是變民調」、「公投就參考自HIGH用」、「公投一直都是投爽裝忙用的」、「民選後最反民主的政府」。不過事實上並非公投結果沒有約束力，只是有一定效期。

不少網友也回覆，「公投效力只有兩年喔，兩年到了」、「這是過期的大型民調」、「2018公投2022決策？明朝的劍斬清朝的官？」、「原來2018和2022是不同政黨執政啊？」、「民意可以玩弄...看手法高不高明」。