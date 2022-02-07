韓國市場研究機構SNE Research發布2021年全球動力電池裝機量排行榜。2021年全球動力電池裝機量前十名分別為：寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SK On、三星SDI、中創新航（中航鋰電）、國軒高科、遠景動力、蜂巢能源。

澎湃新聞網7日報導，最新資料顯示，寧德時代2021年在動力電池領域的全球裝機量達到96.7GWh，市場佔有率為32.6％，位列全球第一。據了解，這已經是寧德時代連續第五年登上全球最大動力電池企業的寶座。

2022年1月27日發布的業績預告則顯示，寧德時代預計2021年歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣（下同）140億元至165億元，年增150.75％至195.52％，達到公司成立以來的最好盈利水準。

不過，寧德時代面臨的風險也在加大，這包括市場競爭、新產品和新技術開發，以及毛利率下降等。因此寧德時代開始把錢砸向上下游產業鏈，根據統計，十數年間，寧德時代悄悄建立起屬於自己的帝國。從最上游的鋰礦、鋰鹽，到電池的正負極材料、製造設備，再到汽車相關的晶片、底盤、自動駕駛、雷射雷達技術，寧德時代都有布局。

另據寧德時代披露的資料，2020年初至今，這家巨頭總共對產業鏈上下游投資了119億元。而2018年A股上市後，寧德時代透過股票增發和債權融資等管道，募集的資金已超過1100億元。