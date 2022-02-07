羅氏大藥廠獲國家生技醫療品質-藥品類處方藥品國際藥廠組銀獎。（羅氏提供）

素有生醫奧斯卡美名的第24屆「國家生技醫療品質獎」於本(1)月20日舉辦頒獎典禮，羅氏身為兼具診斷與藥品製造的生技公司，近年來邁向個人化的醫療照護發展，不斷開發新的疾病預防、診斷、和治療的解決方案，同時更為首家與國家級人體生物資料庫整合平台簽署合作協議的國際藥廠。在本屆「國家生技醫療品質獎」中，以兩項創新產品獲得肯定，其中SMA新藥更是榮獲授予銀獎，另款癌症標靶新藥也獲得SNQ國家品質標章認證，這兩項產品的獲獎，再次證明了羅氏恪守科學的嚴謹，堅定的道德標準，以及為眾人提供醫療創新的承諾。

本次獲得銀獎的創新藥物是可口服使用於治療罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的RNA靶向小分子藥物，提供病患方便又安全的用藥選擇。同時，以突出的高品質表現，在美國取得優先縮短審查期的藥界金牌–罕見兒科疾病優先審查憑證（RPDPRV），並啟動全球恩慈計畫，提供台灣不適用現有藥物的病人新的治療方法。而獲得SNQ國家品質標章認證的癌症生物標靶藥物，是為治療淋巴癌的標靶抗體-藥物複合體(ADC)。為嘉惠台灣病人，率先引進全球恩慈計畫，讓超過80位病人在早期就有機會使用到新的治療方式，這也是羅氏自2013以來第七度以創新藥物獲得國家級肯定。羅氏一直致力於為患者持續投入開發藥物，利用突破性新技術來加速患者獲得嶄新的治療照護。

羅氏於2021年連續十三年榮登道瓊永續經營指數，經評選為全球最具永續發展之健康照護企業，這項指數之評選係根據經濟、社會與環境三方面之表現進行深度分析，道瓊永續經營系列指數提供欲將企業永續發展納入考量之投資者最佳投資組合建議。與醫療體系共同創造新穎和永續的解決方案，是羅氏身為醫療照護領導者的目標，而不斷努力研發，就是為了更即時地，滿足更多病患醫療照護上的需求。

近年台灣行政院將「建構臺灣為全球精準健康及科技防疫標竿國家」列為重要施政方針，並成立國家級人體生物資料庫整合平台。羅氏大藥廠做為首家與國家級人體生物資料庫整合平台簽署合作協議的國際藥廠，希望藉由台灣醫療與資訊科技的雄厚實力，以及台灣對精準醫療的戰略性眼光，羅氏透過計畫的參與和政府共同推動精準醫療，要讓台灣成為精準醫療標竿國家，同時也號召更多國內外廠商與醫院參與計畫，一同參與新的醫療紀元，讓人類的健康照護邁向全新的方向，從個人的基因、環境、健康狀態入手，為每一個人量身提供最優化的健康照護方案。這也是羅氏大藥廠致力於在全世界推廣個人精準健康的終極目標。