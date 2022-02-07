31歲女星郭書瑤（瑤瑤）當年憑廣告「殺很大」爆紅，之後「封奶」改憑演技實力征服觀眾，從電玩節目「觸控美少女」轉型成《志氣》的拔河少女及《通靈少女》，表現備受肯定；但魔鬼身材仍是她不變的最強本錢，郭書瑤今(7)日在IG分享一段20秒熱舞影片，只見她扭腰擺臀還「M字開腿」，火辣指數爆表讓網友看了狂噴鼻血，她還說自己「開心到變海狗」。

郭書瑤今(7)日在IG分享一段20秒熱舞影片，鏡頭呈現遠景的黑白畫面，只見音樂一下她就快節奏扭動身體，擺動臀部並切換成「M字開腿」模式，火辣指數爆表；隨即雙手從側邊包覆雄偉上圍，撥弄頭髮並扭到整個人俯臥貼地，再「海狗式」起身，然後對鏡頭燦笑並給自己拍拍手。

郭書瑤寫道：「亮亮的聲音總是令人愉悅，讓人跳完開心到變海狗？？」；網友看了影片噴鼻血狂讚：「好辣！」、「(笑)怎麼是海狗啦（瑤瑤：拍手的部分）」、「跳成這樣美還單身？臺灣男人都有青光眼吧！新年快樂喔！」、「強」、「雖然看不懂什麼舞蹈，但就覺得很厲害」、「性感」、「努力不放棄的女人」、「辣s我」、「hot」、「好棒」、「可愛的海狗拍」，2小時瞬吸3.5萬次觀看數。

時逢虎年春節，郭書瑤也在大年初一曬美照跟粉絲拜年，還好奇提問：「大家紅包能領到幾歲呢？」她還透露自家的孩子，只要還沒結婚都可以領紅包，並自虧：「以我的實力應該還能再領好幾年」，意外透露了她可能的結婚年齡，也讓粉絲們對她的感情狀態更加關注。