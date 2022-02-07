行政院7日晚間表示，發言人羅秉成等人將於明日上午10點於立院新聞中心舉行「日本食品輸入管制措施」記者會。曾參與國民黨2016年發起的反核食遊行的國民黨青年團前總團長呂謦煒質疑，反核食公投779萬民意，竟然不到四年就被踐踏！

呂謦煒指出，還記得2016年擔任國民黨青年團總團長時，就參與「反核食遊行」，並與青年朋友一起遊行、衝撞，反對有輻射污染疑慮的食品進入台灣。很高興2018年的「反核食公投」也以779萬票高票通過，證明我們站在主流民意、捍衛食安的一方。

呂謦煒質疑，蔡政府說去年公投證明多數選民希望走向世界，因此也樂見開放核食。這完全是滑坡邏輯。因為儘管去年的反萊豬公投未能成案，但也不能代表多數民眾認同萊豬入台；現在蔡政府所欲開放的日本核食，與萊豬更是風馬牛不相及的兩件事。

呂謦煒不解，「反核食公投」高票通過不滿四年，連一屆選舉的任期都還沒過完，蔡政府就準備悍然宣布進口核食，到底在急什麼？難道對蔡政府來說，投票投出的多數民意竟然有保存期限，說過期就過期，甚至還不到一屆四年？

呂謦煒表示，去年許多民眾有無力感，不願意出來公投反萊豬，認為既然蔡政府想強渡關山，做什麼都難以改變，還出來公投幹嘛？因此公投結果，難以反應真實民意全貌。

呂謦煒強調，為了守護真正的多數民意，為了守護臺灣民眾的食安與健康，無論再苦再難，我們都要讓蔡政府知道：人民利益不能成為國際經貿的交換條件！

呂謦煒呼籲，今年年底的縣市長與議員等公職人員選舉，將是展現我們憤怒民意的最直接作為！不能讓蔡政府軟土深掘，堅定意志，展現民意的時刻，就要到了！