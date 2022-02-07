英國核能監管辦公室 (Office for Nuclear Regulation ,ONR) 和英國環境署剛剛宣布，中廣核 (CGN)所設計的英式-華龍壓水式反應爐 (UK HPR1000)， 適合在英國建造。這是大陸商用核能技術受到西方肯定的里程碑紀錄，英國布拉威爾核電廠(Bradwell nuclear power station)有可能採用華龍1號做為新機組。

英國政府網站(https://www.gov.uk/)公布，ONR與環境署已完成新反應爐設計的通用設計評估 (GDA)，認為它滿足了安全、保障和環境保護、持續監管等條件，評分表現在相當高的分數。

英國環境署核監管處長芬納提(Saffron Price Finnerty)說：「….低碳能源轉型，是英國的重要目標，其中核電是政府實現淨零碳排未來能源政策的重要組成部分...我們完成了HPR1000 的嚴格評估，結論是它能夠滿足我們期望的高標準。」

華龍一號是第3代壓水式反應爐，功率輸出為1090百萬瓦，以低度濃縮鈾為燃料，設計壽命60年，系統利用率高達90%，多數區域都不會留存輻射，退役後可以充份回收。

世界核能新聞(World Nuclear New)報導，英國布拉德威爾核電廠現有的氣冷鎂諾克斯反應爐（Magnox）已於2015年停止運轉，電力公司計算在舊反應爐附近新建華龍1號反應爐做為替代。

中廣核正在中國廣西自治區的防城港建立2座示範性的華龍1號反應爐，電廠距越南邊境約 45 公里，建設已近尾聲，1號機預計在2022年下半年運轉，2號機可望在和2024年上半年啟動。