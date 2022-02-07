市場關注即將於周四（10日）公布的消費者物價指數（CPI），以及周五（11日）的密西根大學消費者信心調查。美股開盤3大指數漲跌不一，道指開高後回落於平盤狹幅震盪，那斯達克指數漲約0.6%，台積電ADR漲逾2%。

截至台北時間22點31分，道瓊工業指數上漲3.09點（或0.01%），暫報35092.83點；那斯達克指數上漲85.72點（或0.61%），暫報14183.72點；標普500指數上漲8.31點（或0.18%），暫報4508.84點；費城半導體指數上漲23.76點（或0.69%），暫報3476.84點。

5大科技巨頭漲跌互見，此前因安全疑慮、需求放緩等多重利空影響而暴跌的派樂騰，近期傳出亞馬遜、Nike等收購觀望者，股價大漲6.67美元（或27.11%），暫報31.27美元。電動車大廠特斯拉上漲15.37美元（暫報1.66%），暫報938.69美元；台積電ADR上漲2.69美元（或2.22%），暫報123.71美元；聯電ADR下跌0.14美元（或1.37%），暫報9.73美元。