女生如果想知道胸部罩杯，要先用軟尺測量上圍和下圍，才能換算出罩杯大小，但一名女網友分享，只要上半身前傾45度，手比4的手勢並放在胸部下緣，看下緣到乳頭垂直的點有幾根手指頭，即可知道罩杯大小，不少人實測後驚呼「真的很準」。

原PO在網路論壇Dcard發文分享，她的室友發明了「用手指頭量罩杯」的方法，脫掉內衣後上半身前傾45度，比出4的手勢並放在胸部下緣，看下緣到乳頭垂直的點需要幾根手指頭，就可以知道罩杯大小，「一根手指頭代表一個罩杯，四根手指頭的話，就是D罩杯」。

原PO繪製測量示意圖，比出4的手勢並放在胸部下緣，即可知道罩杯大小。（圖／翻攝自Dcard）

她表示，室友們都有測量過，結果也都是準的，誤差不超過一根手指頭，不過因為室友的胸部下圍都是34至36公分，不確定下圍不在此範圍的人量起來準不準，她也提醒，每個人的手指頭粗度不同，可能會有誤差。

不少女網友看完馬上實測，「我有F，量起來是準的」、「室友太強了，我差不多7指到8指，平常真的穿G或H」、「我34D，瞬間衝到鏡子前看還真的是4指，好神奇喔，但最神奇的是能發現這方法吧，這方法怎麼發現的」。

不過也有人表示，「我穿B但有四指欸，這方法應該只適合大奶吧，像我小奶偏挺但上胸無肉，用這種量就不準」、「我也好想量看看，可惜沒有弧度」、「我勉強有一根手指頭，先去哭了」、「15年前去內衣店，阿姨們就是用這個方法抓大概尺碼的」。