新加坡去年房價呈二位數漲幅後，萊坊（Knight Frank）與仲量聯行（JLL）等不動產顧問公司認為，在政府祭出打擊炒房的措施下，估計私人住屋房價今年漲幅僅1％到4％之間。

萊坊新加坡區研究部主管Leonard Tay預期今年房價漲幅1％到3％之間。仲量聯行新加坡區研究與諮詢部董事王德輝則預期漲幅約2％到4％之間。兩者預測均遠低去年10.6％漲幅。

據建屋發展局（HDB）資料，政府組屋（國宅）價格去年也大漲12.7％。房價過去兩年大漲主因是低利率和房屋供不應求。

政府為了讓熾熱的房市降溫，去年12月中祭出新打炒房措施，包括民眾購買第二間或更多住宅時，額外買家印花稅（ABSD）稅率將增加5％到15％之間，和緊縮房貸成數。

專家認為政府的打炒房措施對自住客影響不大。因為首購的公民與永久居民的ABSD稅率分別維持在0％到5％之間。

新措施對外國買家影響最大，因為購買任何住宅的ABSD稅率從20％調高至30％。企業購買的稅率也從25％調升至35％。

房仲業者PropNex不動產經紀人Trisni Djohari說，她通常每個月會接到10到12個客戶查詢，但政府推新措施後，到1月底為止僅接到1個查詢。其大部份外國客戶表示在新加坡置產前會三思而行。

王德輝說，去年12月下半月的私人住宅市場交易量，因新措施而較12月上半月萎縮20％。雖然房市買氣降溫，但居住需求仍然存在，預估今年租金可能因此上漲5％到7％之間。

專家預期新措施對房市的影響會延續兩三季。像萊坊認為房市於首季與第二季，在量價上會就新措施作出試探性反應，然後藉自住客的買房需求穩定下來。