一名網友悲訴，妻子與他訂婚後劈腿偷吃，甚至性交到大量出血，兩人婚宴時所有嘉賓都知此事，只有他被蒙在鼓裡。婚後他無意間發現此事，不知該離婚或是隱忍，且已經有孩子，不敢驗DNA，怕知道真相。雖然男子遭遇令人同情，不過情節實在太過離奇，不少網友質疑：「說故事比賽」、「小說作家試水溫」；不過多數網友皆建議直接離婚。

一名男子在臉書社團《爆料公社公開版》發文，表示與老婆交往8年，任由她揮霍予取予求，訂婚後她為了證明自己仍有魅力，「誘惑A男上床，生理期間多次性交，沒有生理期也做到大量出血才肯罷休，甚至因擔心懷孕而到醫院就醫。之後仍選擇與我結婚，整個婚宴中所有嘉賓都知道她劈腿，唯獨未我不知情，還自以為娶到賢妻，事後我無意間發現此事，我應該離婚還是繼續隱忍？」。原PO並表示已經有了孩子，卻不敢去做親子鑑定，因為害怕知道答案。

不少網友認為情節太過誇張：「說故事比賽就是了」、「這個故事編的太爛了吧！」、「小說作家試水溫」、「虎年的作文比賽，題目是誰比較會虎」、「好不可思議的綠光文章」、「不是啦！沒有生理期也做到大量出血是啥小～幹到鯊魚劍噢」。

不過大部分網友皆建議：「離婚吧」、「有一就會有二早該離了」、「婚姻要走一輩子，這種傷痕太深永遠會橫在兩人中間，不只要離，還可以告她」、「若有顧慮就離婚吧，不然會有陰影在你身上」。