藝人陳漢典憑誇張的肢體模仿搞笑走紅，演出影視作品甘草人物也備受肯定，綜藝節目有他稱場總是「笑」果十足。年前陳漢典曾分享歡樂的「播種舞」影片，妖嬈舞動的活潑肢體動作笑翻網友；過年期間他也不放過廣大觀眾，一下角色扮演「跳跳舞」在樓梯間狂舞，一下又上綜藝節目大秀電臀舞，「馬達」擺動的功力不讓「亞洲舞王」羅志祥專美於前。

陳漢典大年初四在IG分享了一段15秒影片，寫道：「虎年大家一定要生龍活虎，健康快樂過每一天」，畫面中他穿著老虎偶裝沒戴頭套，右手抓著一隻老虎玩偶，在樓梯間大跳類似「locking」鎖舞的舞蹈，滿臉歡樂讓看到的網友無不莞爾：「不可能初四就這麼俏皮吧」、「哥，不累嗎」、「典哥新年快樂」、「這隻跳跳虎也太可愛了吧！」、「祝你上樓快樂」、「你很可愛」、「可以在大馬路上嗎？全場的焦點耶」、「這老虎真嗨」、「漢典哥要這麼可愛啊！」，3天逼近6萬次觀看數。

漢典還不放過觀眾的眼睛，今(7)日開工日在綜藝節目錄影現場大跳電臀舞，只見他臉上戴著防疫用的透明面罩，全身穿著粉紅色系帽T、亮絨長褲內搭襯衫，左手拿著麥克風雙手同步擺動，電動馬達除了左右搖擺還會前後震動，不讓「亞洲舞王」羅志祥專美於前。

陳漢典寫道「今天大家動起來了嗎？ #大年初七 #虎年健康」：網友笑翻大讚：「哈哈哈哈」、「直接想跟典哥交往(笑)」、「厚啊(好了啦)」、「哈哈哈真煩」、「還沒結婚前是該多散發費洛蒙」、「笑死，最後是歐漢聲啊力固，好經典」、「看你就累了」、「哈哈哈哈你真的很有效果，好好笑」、「阿力骨手刀舞」、「很煩！」、「一支獨秀」，4小時便破2萬人觀看，過年歡樂無限人氣滿點。

漢典年前也曾分享一支15秒影片，寫道：「你們有聽過這首歌嗎？ #播種舞」，只見影片中他頭戴「埔鹽順澤宮」的冠軍帽，大跳他所說的「播種舞」；此舞顧名思義是希望種子發芽幼苗順利成長，因此陳漢典的舞蹈不但充滿「活力」，而且表情肢體極盡妖嬈，符合他一向的搞笑人設，網友看了也是樂不可支。