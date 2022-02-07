行政院明日將宣布解禁日本福島食品，消息一出引起反對者憂心忡忡。但綠營前立委林濁水大讚「行政院終於回神，回到果斷明快的軌道上，不再又是凡事跟著想想又想想，又是沒有時間表了」。之後，林濁水挑釁問道「國民黨要再發動一次公投嗎？」再自問自答「呼籲不要了，教訓應該夠了」。足見四大公投全軍覆敗對國民黨殺傷力之大。

福島食品即將解禁，藍營發聲批判，如「戰鬥藍」趙少康痛批蔡政府霸王硬上弓，踐踏公投與民意，並指蔡政府反對核電卻擁抱核食，精神錯亂前後矛盾，還犧牲了國人的健康。PTT網友亦以2018年反核食公投以及去年底核四商轉公投的結果為例，大酸蔡政府雙標，「說核電廠很危險，開心吃核食」、「817：核能好危險，核食好安全」、「核四-車諾比多少年沒減少，福食-10年核災就沒了」、「看不到摸不到的核廢料好危險，吃得到喝得到的核食好安全」。

去年底「反萊豬」、「公投綁大選」、「重啟核四」及「珍愛藻礁」等4項公投，民進黨以「4個不同意」完封取勝。在執政底氣大漲下，行政院明日宣布解禁日本福島食品，不再顧慮藍營反對聲音。連綠營前立委林濁水也挑釁問道「國民黨要再發動一次公投嗎？」，完全無視國民黨。不過，網友留言反批林濁水論調表示：「前幾年的公投人民意志當作沒看到就是了，真民主的進步黨」、「DDP政府還在吃中國糖衣毒藥，大老要不要也棒喝一下」、「名義上解禁騙選民，但所謂比國際標準高、100％檢驗是刻意技術性刁難吧？食品檢驗完都過期了」。