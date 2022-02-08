五股兒八公園旁防汛道路去年底由水利局增設路燈、公所重鋪路面改造為「彩虹跑道」，是居民休憩好去處，未料，年節期間有不肖人士在跑道中焚燒事業廢棄物，薰黑牆面並留下大批垃圾，新北市議員陳明義與區長洪崇璉憤怒已赴警局報案，未來擬再加裝監視器，杜絕類似事件再次發生。

新北市議員陳明義表示，這條彩虹跑道原先是未開闢的防汛道路，去年因為與公所區長一起商討旁邊兒八公園希望進行整體改善、朝特色主題方向提高使用率，就在進行兒八公園改善同時，陳明義發想如果將旁邊未開闢的防汛道路一起規劃，對於當地環境的改善一定會有明顯的感受。

陳明義說，早期防汛道路因為沒有開闢又鄰近五股垃圾山旁，常有不明人士將事業廢棄物、垃圾以及餵食流浪貓狗的食物丟棄於此，造成地方環境髒亂、民眾更是敬而遠之不敢靠近。

隨著新北市府整頓五股垃圾山將垃圾山變成夏綠地的同時，陳明義認為荒廢已久的防汛道路也應該跟著一起蛻變，於是彩虹跑道在地方公所及他的努力下誕生。

完工半個月又是春節連假第一天，就發生了有人惡意在跑道上燒毀事業廢棄物，這樣的行為讓地方上的民眾直呼誇張、膽大包天，也讓陳明義及區長極為憤怒，大家努力創造的美好環境，怎能如此讓惡意人士妄所妄為。

在區長聯繫清潔隊協助恢復環境的同時，陳明義議員也特別致電請當地派出所調閱附近路口監視器畫面，希望將行為人繩之以法外更要嚴厲裁罰，杜絕日後類似事件的發生。