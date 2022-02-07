日本311大地震造成福島核災，10年多來包括自福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品禁止輸入台灣，但其他地區食品輸入台灣皆有持續查驗，根據衛福部食藥署今公布最新統計，自2011年3月以來，共有236個樣本被檢驗出含微量輻射，其中「茶類產品」檢出數量最多，但未超出我國及日本標準。

除了福島等5縣市，食藥署針對日本其他地區生產的生鮮冷藏蔬果、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類、茶類，皆實施逐批查驗，以加馬能譜分析碘-131、銫-134、銫-137人工核種。

111年2月7日日本輸入食品輻射檢測結果。（食藥署官網）

根據食藥署官網公布日本進口食品監測最新數據，截自今（7）日已累計檢驗18萬1948件日本進口食品，其中236個樣本被檢驗出含微量輻射，其中以「茶類」佔148件最多，「水產品」以39件居次，主要集中於2014年之前，近兩年來兩類產品已無驗出微量輻射。

食藥署依105年「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」作為核判標準，其中「銫-134與銫-137總和限量」為：飲料及包裝水10貝克/公斤、嬰兒食品及乳品50貝克/公斤、其他食品100貝克/公斤。「碘-131限量」為：嬰兒食品及乳品55貝克/公斤、飲料及包裝水及茶葉100貝克/公斤、其他食品100貝克/公斤。