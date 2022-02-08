百萬網紅「安希」（莊惠如）憑傲人三圍32F、24、33迅速積攢人氣，半年《JKF》封面登了又登相當犯規。過年前她曾以性感吉他手神裝亮相，「胸前挖空」及「股溝愛心」讓網民鼻血噴光；安希前(6)日再自曝「身體密碼」，過年保持40公斤的神級小隻馬體態，搭配的衣服雖不外露雪肌，但魔鬼身材玲瓏浮凸呼之欲出，猛到讓所有粉絲都讚嘆投降。

安希前(6)日在IG分享一張美照，只見她頂著招牌酒紅色長直髮，臉色白裡透紅微吐舌展露萌樣，上身穿著水藍色短版只到胸部一半的毛衣，全身包覆一件式的藍紫色貼身戰袍，說是貼身但留下些許皺褶痕跡，在「絕對領域」周邊展現的輻輳感，絕美三圍S形渾然天成，即便沒露仍舊能辣翻全場。

安希寫道：「今年過年我維持的很好40公斤，你們呢」；網友看到如此「圖文不符」的豐美身材，只能大讚：「超瘦啦羨慕」、網美周荀：「40超猛欸」、營養師高敏敏：「辣慘了」、「好香，太正了」、「你又瘦又美麗」、「超級可愛」、「有夠讚的身材！！」、「表情超棒，前凸後翹，完美曲線」、「太美了」、「好性感」、「羨慕，是都沒在吃，很美」、「安希身材真的維持完美」，1天時間狂吸3.3萬人點讚。

安希年前曾cosplay「吉他妹妹」，只見她身穿的水藍色毛衫拉起到胸上，全身包裹著平口藍灰色洋裝，上下兩件式形成「胸前挖空」的性感；她輕巧地倚靠在白床邊，左手拿著一把黑色電吉他，帥氣模樣讓網友直讚：「想聽妳唱歌」；且這搭配還有彩蛋，安希將洋裝跟上衫雙雙拉下，變成改露「南半球」的火辣風情，網友嘆為觀止：「原來南北半球離我們這麼近~（誤」。

外型亮眼的安希曾感性分享作為女人，總會期望愛情的降臨，但她直言還沒遇到「對的人」，並笑著解釋：「以目前來說我的事業心蠻重的，捨不得放掉我經營的一切，但未來的事很難說，希望自己是渣男絕緣體，真命天子早日降臨。」她也慶幸現在事業順利，不再讓家人擔心。「以前看著媽媽辛苦工作養我跟妹妹，所以長大後就想著要賺錢孝順她，而我現在也有能力，讓媽媽開開心心想去哪玩就去哪玩。」