大陸女星謝娜和歌手老公張杰是演藝圈著名的恩愛夫妻檔，今（7日）卻爆出他們「跳單」買豪宅，私自找房東簽約，讓當初介紹他們看房的房仲不忍了，揭發夫妻倆的違法行為，房仲還稱曾被對方威脅過，讓自己不得不逃出國讀書，而現在自己確診新冠，因為「不想帶著秘密離世」，決定跳出來檢舉他們。

房屋仲介H透過朋友在陸網爆料，表示2019年曾帶張杰、謝娜去看一棟價值人民幣6200萬元（約新台幣2億7000萬元）的豪宅，可他們看過2次房子後，就告知不喜歡不買了，未料夫妻倆其實是跳過房仲H，私下直接和房東簽約。房仲H更表示，自己不只被跳單，對方甚至還找律師威脅他，「威脅說我如果洩漏他們的信息，是刑事犯罪，要把我送進去。」

房仲曝光謝娜當時看房的照片。（圖／翻攝自微博）

後來，房仲H為了避免威脅，逃到國外念書，至於那時為什麼沒去告謝娜、張杰，是因為對方的律師直接找到他的公司，當時被對方一說，自己也怕了，「我也問過其他律師，按照謝娜、張杰的人脈，大概率贏不了。」爆料的同時，房仲H也曝光當時現場照，的確可看到一名疑似謝娜的女子在看房，房仲H還補充有影片為証。

該名房仲透露之所以揭發這些內幕，是因為「不希望帶著秘密到另一個世界」，他清楚自己可能會因此被夫妻倆的粉絲起底、攻擊，但他已經不在乎，「已經感染了新冠，走近鬼門關，命都快沒了，還在乎他們粉絲的攻擊嗎？」爆料一出，掀起陸網熱議，目前謝娜、張杰還未做出回應。