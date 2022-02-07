由於Omicron變異株的傳染速度過快，韓國原先的GPS監控系統根本追不上，反而使衛生和政府工作人員不堪重負，只好結束圍堵與強制隔離計畫。

美聯社報導，南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬表示，「Omicron傳播速度太快，使我們無法繼續追蹤患者的平時生活起居，改以對可疑患者的隔離，與對確診者的積極治療。」

根據韓國疾管局的報告，韓國在本周出現38,691起新病例，比 1月中旬增加了9倍，絕大多數是Omicron病毒型。到 2月下旬， 每日新增感染者可能130,000~170,000人。

在早期階段，韓國衛生當局與生技術公司合作，加強實驗室檢測能量，還利用新的技術工具，追踪可能的病毒接觸者，以便早期隔離。

韓國曾利用智慧手機的GPS定位功能，監測輕症帶原者的位置，派出醫療人員前往進行家庭治療，使得這些人離家看病時，不再需要向當地衛生部門報告，同居的家庭成員可以自由外出購買日用品與食物。

但是，新的Omicron患者過多，已經耗盡了衛生和行政資源，衛生工作人員難以追蹤超過15萬名居家輕度患者，反而使治療工作出現延誤，甚至反向感染衛生人員。

現在的新做法是， 50歲以下的低風險輕症患者自行監測健康狀況，出現症狀惡化時再聯繫當地醫院。60歲以上的較高風險患者還是由衛生單位監控與醫療人員到府檢查。

Omicron病毒的傳播速度確實比以前的病毒型快很多，所幸住院率和死亡率明顯低於Delta病毒型，因此多數的Omicron患者屬於低風險，可將醫療資源留給重患者。

韓國也在加強疫苗注射率，目前超過86%已接種2劑疫苗，近55%的人接種加強第3劑。