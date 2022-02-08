《財訊》報導指出，台灣為了在2025年達成全國2成電力來自再生能源的目標，能源轉型議題已經成為當務之急。相對於擁有售電執照的公司幾乎都積極進軍「大型企業用電」市場，一家成立不到3年的新創公司─奇異果新能源，卻選擇聚焦「家用綠電」，創新的營運模式讓公司2021年完成種子輪募資，就已獲得台灣工研新創協會理事長高繼祖、永豐金控前董事長翁文祺等產業大老齊聲力挺。

奇異果新能源創辦人暨執行長黃偉哲是一位連續創業家，30歲出頭辭去輝達亞太區行銷總監的高薪職位後，因為看見德國發展再生能源的成功經驗，所以進入台灣再生能源市場。他先後參股投資了當時任職的昱晶、達能等公司，歷經公司成功掛牌獲利豐厚，但第3次創業聚焦太陽能逆變器，卻因面臨中國華為等企業的競爭黯然收場。

根據《財訊》報導，2016年一整年是黃偉哲的沉潛期，但他看見台灣太陽能的發電成本愈來愈便宜，很有機會和傳統石化燃料抗衡走到主流市場，加上2017年電力自由化，發電廠除了把綠電賣給台電之外，也開始有了新的可能。於是黃偉哲的第4度創業，便選擇拿到售電執照後創建綠電訂閱平台，讓家庭用電大戶或中小企業，都可以因此獲得台電轉供的綠電。

創建訂閱平台 獲大老力挺

其實，《財訊》分析，這種商業模式過去就有售電業者一度想切入，最後卻宣告放棄。一方面是因為大型企業用電市場就已十分龐大，一方面受制於金融業或電廠對家用綠電的融資或供電並不熟悉，造成家用綠電一直都是一塊未開發的領域。

但黃偉哲認為，家用綠電是台灣未來必然發展的藍海，如果訂閱家用綠電能成功，就等於有了先行者優勢。所以他持續和發電廠、台電溝通，成功讓6座民間太陽能發電廠，每個月能固定提供共約10萬度綠電給奇異果新能源的平台外，也讓台電願意幫忙訂戶更換智慧電表，開始運行家用綠電的轉供配電。

2021年12月上線後，不到一個月，此訂閱平台就已經有近1000戶的純家用戶、約有20餘家中小型商家響應，像是飲料連鎖業者茶涎、起而行綠能等都是客戶，連翁文祺的新家，也直接使用這項服務。

根據《財訊》報導，起而行綠能鎖定的核心業務是電動車充電系統，董事長暨總經理簡金品說，目前中小企業要買綠電確實非常不容易，且身為綠能業者，會希望公司使用的電就是綠電，如今台灣有這樣一家透過訂閱就能供應綠電的公司，就會有合作誘因。