年假跟咄咄逼人的親友共處，覺得比上班還累；面對新的開始，卻對未來感到不安...長假後仍舊沉陷各種負面情緒，快把你淹沒了嗎？不妨與大熊貓和小小龍一起重新找回內心的力量。

《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光》作者詹姆斯諾柏瑞（James Norbury）是位英國藝術家，他曾經歷一段憂鬱的人生黑暗期，無意間在二手書店邂逅一本禪意滿滿的書籍，諾柏瑞發現，領悟得愈多，就愈豁達自在，於是想用這份體悟來幫助更多身處相同境地的人。他後來加入「撒瑪利亞人」（英國的張老師專線），開始接聽求助者的電話，了解人們是如何為孤獨、焦慮與憂鬱所苦。

諾柏瑞也在社區發起互助團體，卻因為疫情而喊停，他決定提起畫筆，用簡單易懂的方式來傳遞這些強大而能改變人心的想法。他轉移陣地至社群平台，透過創作來延續助人心願，一場跨越國界的「大熊貓與小小龍」旅程於是展開。

大熊貓與小小龍影響了不同文化、宗教背景、國家與年齡層的讀者，諾柏瑞收到相當多的感動迴響：「許多讀者告訴我，我的畫幫助他們度過了難關。」

「所有畫作都有我全心的投入，而我想那正是那些色彩與線條能觸動人心的原因──每一幅畫裡，都摻有我靈魂的碎片。」作者諾柏瑞說，「謹以此書獻給每一個迷失的靈魂。」

一起來看看《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光》書中療癒金句：

(圖/時報出版提供)

●「我想要改變這世界，」小小龍說。

「就從需要你幫助的下一個人做起，」大熊貓說。

(圖/時報出版提供)

●「現在可能就是將來我們會非常懷念的美好時光。」

「果真如此，」大熊貓說，

「那我們就永遠不要停止製造這些美好的回憶。」

●「要對所有人都好，並不容易，」小小龍說。

「確實，」大熊貓說，

「更難的是對自己好，但我們一定要試著這麼做。」

(圖/時報出版提供)

※本文節錄自／ 詹姆斯諾柏瑞《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光：大熊貓與小小龍的相伴旅程》／時報出版。