人口高齡化已席捲全世界，俗話說: 「家有一老，如有一寶」，聯合國也透過訂定「國際老人日」呼籲國際社會關注世界人口高齡化的議題。目前本市每平均100位市民中就有14位老人，已達世界衛生組織(WHO)定義的「高齡社會」。為打造友善樂齡、幸福臺中願景，本市積極結合多元方式，從長者需求規劃推動營造長者「幸福站、樂活動、好食力、憶起來及顧健康」，透過健康吃、樂活動、整合資源及篩檢等方式提供友善服務。本市依據長者需求規劃分述如下:

1.幸福站：本市針對長輩健康需求整合相關服務，進行轉介、媒合社區資源以提供服務。

2.樂活動：量身規劃辦理健康老化、認知訓練及運動介入課程，讓長者預防延緩老化，並提升長者肌力。

3.好食力：為了使長輩能夠吃得營養、吃得健康，本市透過營養師走入社區，照護65歲以上長者，推廣「我的餐盤」及「三好一巧」均衡飲食觀念。

4.憶起來：根據世界衛生組織(WHO)統計，全球平均每3秒就新增1名失智症者，本市積極於社區辦理失智識能教育訓練及失智友善宣導，並招募失智友善天使及組織，創造支持失智友善的環境。

5.顧健康：依據衛福部「104-105年度成年與老年人口腔健康調查計畫報告」顯示，臺灣成人牙周病盛行率高達 80.48%，65歲以上全口缺牙率為42.3%。50 歲到 64 歲者牙周病問題嚴重，65 歲以上則是缺牙，進而影響咀嚼及進食功能，為守護長輩健康，本府衛生局與醫療院所合作，補助提供老人健康檢查服務，只需攜帶身分證及健保卡至合約醫療院所，即可接受加值健康檢查服務，掌握自身健康狀況。呼籲別忘了照護牙周健康，避免牙周病發生唷！此外，針對45-79歲民眾，衛生福利部國民健康署提供搭配成人預防保健，終身可接受1次B、C型肝炎免費篩檢服務在治療部分，衛生福利部中央健康保險署提供C型肝炎口服新藥治療，副作用低，治癒率高，呼籲篩檢C肝陽性個案，可儘速到醫療院所接受進一步檢查，並依醫師評估接受治療，守護肝健康。

6.本市持續積極透過多元健康促進活動及服務，來預防及延緩長者失能，打造長者在地幸福活躍老化喔!