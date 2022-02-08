潘律師有人稱現代潘安的英俊臉孔，加上一向能言善道，雖然年紀已近60歲，但仍活躍於職場上。這天早上準備要進事務所前，覺得左臉好像怪怪的，但也不以為意。進事務所後，秘書驚訝地問：「老闆，你的臉今天看起來有點怪怪的，很不對稱，嘴巴有點歪掉，要不要趕快去醫院？」潘律師照了照鏡子，再試著動動臉部肌肉，一顆心沉了下去，連忙請年輕人驅車送自己上醫院。

經過一番檢查，醫師告訴潘律師：「這不是中風，而是俗稱『貝爾氏麻痺』的顏面神經麻痺問題。」潘律師稍微放下心中的大石，卻又遲疑地問：「現在該怎麼辦？我的臉從此就會這樣歪歪斜斜的嗎？」

●貝爾氏麻痺

貝爾氏麻痺（Bell's palsy）是種會發生在任何年齡層的「急性周邊顏面神經麻痺」問題，通常最明顯的狀況就是臉部肌肉突然無力而導致表情異狀，半邊臉下垂，眼睛閉不起來，患側無法出現笑容。幸好，對多數人而言，貝爾氏麻痺是暫時性的。接下來我們就來仔細看看貝爾氏麻痺的症狀、原因、與治療。

(圖/照護線上提供)

●貝爾氏麻痺的症狀

貝爾氏麻痺會造成的外顯症狀（代表其他人會觀察到的變化）包含以下：

◆通常發生於單側臉部，只有很少數的案例會在兩側同時發生

◆眼睛無法閉起來，覺得眼睛很乾

◆眉毛下垂，整個半側臉都有下垂、垮掉的感覺

◆嘴角歪斜偏移，沒辦法露出笑容

◆流口水

貝爾氏麻痺也會導致一些無法從外觀觀察，只有患者本身能體會到的症狀：

◆頭痛

◆受影響那一側的下巴和耳朵痛

◆聽覺變得過於敏感，音量過大時很難接受

◆舌頭前三分之二失去味覺

(圖/照護線上提供)

●貝爾氏麻痺的致病機轉

貝爾氏麻痺的確切原因還不甚清楚，但有許多證據認為此病是神經發炎所引起，而神經發炎的原因很可能與病毒感染有關，或說是病毒感染之後造成免疫反應引發神經變得發炎、腫脹，而導致了貝爾氏麻痺。

貝爾氏麻痺影響到的神經是我們的「第七對腦神經」，或稱為「顏面神經」。顏面神經是混合性周邊神經，同時掌管了運動與感覺，因此能控制臉部肌肉動作，也與傳遞舌頭前方味覺、唾液、眼淚等有關係。

目前認為與貝爾氏麻痺有關的病毒包括了：

◆會造成唇皰疹的單純皰疹病毒第一型HSV1

◆會造成水痘、帶狀皰疹（皮蛇）的水痘病毒

◆會造成傳染性單核球增多症的EB病毒

◆會造成呼吸道疾病的腺病毒

◆帶來流感的流感病毒

(圖/照護線上提供)

●罹患貝爾氏麻痺的危險因子

任何年紀的人都可能發生貝爾氏麻痺，但在第三孕期的孕婦、剛生產一周內的產婦，糖尿病患者，體重過重的人發生機率更高。也有些患者在上呼吸道感染，也就是普通小感冒後出現症狀。

●貝爾氏麻痺的診斷

在這裡要提醒大家一件事情，雖然我們提到貝爾氏麻痺會造成單側臉部肌肉控制不良而嘴角下垂、眼睛無法閉合，但這並不代表「臉部表情改變」就是罹患了貝爾氏麻痺。萬一有類似的神經學症狀，務必要趕緊去醫院就診，絕對不要等！先去醫院就診就對了！因為這些狀況也可能代表的是急性中風，務必要讓專業醫師診療，確定病因，並做緊急處理。

貝爾氏麻痺症狀通常發展的挺快的，可能幾個小時內就變得嚴重，兩、三天內症狀就很明顯了。醫師檢查時，會請患者動動臉部肌肉，包括抬抬眉毛、閉上眼、露齒笑開等動作。假使眼睛向上看的時候仍有明顯皺紋，代表前額肌肉控制沒有受到影響，就可能就不是周邊神經發炎，要改成考慮是否為中樞性的問題。

如同前面所述，不僅貝爾氏麻痺會造成臉部肌肉失去控制，中風、腦瘤、其他感染問題也都可能會導致類似的症狀，醫師會依據神經學檢查的結果，安排肌電圖或其他影響檢查來確定診斷。

●貝爾氏麻痺的治療

最常被用來治療貝爾氏麻痺的藥物是類固醇。在症狀開始三天內給予高劑量的口服類固醇，持續一星期，可以有效減少神經發炎並且增加神經恢復的可能性。另外補充維生素B12會帶來部分的效果，可以稍微縮短病程。

多數患者在症狀出現後兩個星期時，就開始看到改善了，到第三周內，會有明顯的症狀改善，甚至大約七成的患者可以完全恢復。

少數患者會留有貝爾氏麻痺的後遺症，包括：

◆單側臉部的肌肉持續無力

◆因為角膜過乾、受損而使視力變差

◆臉部出現不自主的抽動

◆因為神經修復時造成的異常，而導致在吃東西、喝水時會流眼淚

●總結貝爾氏麻痺

貝爾氏麻痺是暫時性的顏面肌肉無力，因為顏面神經突然發炎，而顏面神經又是控制臉部表情的神經，一旦失能，肌肉無力、癱瘓，面部表情不聽使喚，半邊臉的表情看起來就像垮掉一般，眼睛關不起來，笑也笑不開。經過治療後，絕多數的患者會恢復正常。不過，若突然出現這些症狀，要及早就醫檢查，確定診斷！