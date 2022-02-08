9天春節連假已結束，精神科醫師楊聰財表示，許多人在假期過後都會有「若有所失」情緒，但如影響到工作，例如：注意力無法集中、容易焦慮、容易疲倦，就應該好好收心，如果症狀持續1週，就需考慮就醫。

楊聰財提到，曾收治過1名30多歲粉領上班族，原本就有廣泛性焦慮問題，每逢較長年假之後，回到辦公室時，整個人不對勁，常忘了長官交辦事項，一被上司盯上，就更加焦慮，什麼事情都做不好，等到下班後，像是活了過來，找人吃飯聊天，回家追劇。

楊聰財指出，年後「放假後症候群」、「開工壓力症候群」等患者求診比例明顯增高，有些人一想到工作量暴增，或是繼續沉醉於假期歡樂中，就覺胸悶、睡不好、晚上惡夢，甚至不自覺手抖。

常見「開工壓力症候群」症狀包括：到了辦公室後，就覺得緊張、焦慮、鬱卒、坐立難安、專注力變差、身體易疲倦、愛亂發脾氣，不滿意自己工作表現等等。

楊聰財說，許多人或多或少都有「放假後症候群」、「開工壓力症候群」症狀，但一般只要3天至1週就回到原本生活軌道，不再覺得焦慮、憂鬱，但如果症狀持續1週，就應該積極就醫。

如果延誤治療，可能損及腦健康力，引發憂鬱症或焦慮症，楊聰財強調，學生及上班族均應學習正確紓壓技巧，可以在短時間內回到正常生活形態，以免影響身心健康。

●開工後該如何好好收心？

楊聰財建議，最近幾天應該盡量早一點睡，讓作息規律；下班時之後，可以跑步，或是健身房運動；多想一些快樂的事情，或是與好友規劃下次旅遊計畫，讓生活充滿希望、正能量。