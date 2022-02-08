許多人說補充益生菌對身體好，甚至掀起一波補充益生菌的熱潮，不過有些人發現，一旦不食用益生菌產品，又會開始便秘。常吃益生菌真的會產生腸道依賴症嗎？

腸道不僅是消化器官，近年來發現也與免疫功能息息相關，每天吃進肚的食物中，有益的營養素、有害的毒素、病菌都會被腸道吸收，因此身體將免疫軍隊放置在腸道中，保護腸道黏膜的安全。

人體的腸道菌多半維持穩定的動態平衡，這個平衡取決於個人的基因體質、飲食習慣、生活習慣、疾病狀況、及服藥種類等因素，任何一項因素改變，或多或少都會影響到腸道內菌叢的平衡。

當不良的飲食或生活習慣，讓腸道內的菌叢平衡遭到破壞，讓壞菌有機可乘，一旦壞菌數量增長取得優勢，一場人體免疫力與致病菌之間的戰爭也就在所難免，像是具有致病性的大腸桿菌，是一種強大的腸道致病菌，容易引發腹瀉，或是長期使用抗生素，則腸道內無論是好菌或壞菌，則一律被殺光光。

●益生菌、益菌生一次搞懂

想要增加腸道內的好菌有2種方法，一種是直接吃益菌或使用益菌製的食物，例如優酪乳、優格、乳酸飲料、含益生菌奶粉、部分經乳酸菌發酵製成的乳酪，或是泡菜、味增、納豆等利用益菌製成的食物。

不過，要特別要注意含糖優酪乳或優格的熱量較高，建議可選擇無糖優酪乳、優格，避免攝取過多糖分導致肥胖；發酵食品則要注意鈉含量，以免吃進過多鈉導致水腫。

另一種增加腸道內益菌的方法，則是攝取益菌所喜歡吃的食物，也就是益菌生(Prebiotics)。益菌生是促進益生菌生長的物質，常見的有菊糖(Inulin)、寡糖、膳食纖維等食物，能提供腸道好菌生長的「食物」，促進好菌生長、減少壞菌數量。

●長期吃益生菌會有腸道依賴症？

雖然益生菌好處多，不過最近網路流傳，常食用這些益生菌或是益生菌製造出來的食物，腸道會產生依賴症，一旦只要停止食用，腸道內的菌叢就無法維持平衡？

因為有些民眾食用益生菌產品（如優格、優酪乳）一段時間後，會覺得有吃有幫助，沒吃又便祕，或是吃了一陣子後，覺得效果沒有剛開始吃來得好，以為產生了腸道依賴症。造成益生菌效果不如預期的原因很多，並不代表長期吃益生菌會造成所謂的腸道依賴症。

補充益生菌的同時，若未提供益生菌足夠的養分（如膳食纖維、蔬菜水果，及全穀類等益菌生），益生菌的壽命自然無法長久，再加上許多人以為吃了益生菌就萬無一失，繼續大吃香腸、臘肉、燒烤、油炸品等食物，又熬夜晚睡、作息不正常。

當造成腸道菌叢失衡根本的不良飲食與生活作息沒有改善，食用益生菌當然無法到效果，或是停止食用益生菌時，便祕的老毛病自然容易再復發。此外，藥物、壓力、疾病也會影響益生菌的效果，不代表產生依賴。

重症患者、免疫力抑制、低下或異常患者，有個案報告顯示，食用益生菌可能造成腸道菌體轉移致血液，容易造成感染，較不建議食用。營養師鄭欣宜也建議，化療患者攝取益生菌前，最好先諮詢營養師再食用。