45歲王先生（化名）是一位工程師，由於上班需要高度專注力，因此一天都會喝兩、三杯的咖啡來提振精神，某日午餐過後，突然左腰及左下腹劇烈疼痛且全身冒冷汗，伴隨噁心嘔吐、頻尿及肉眼可見性血尿，一直跑廁所卻尿不出來，最後在同事的攙扶下，緊急到急診求治。

經醫師評估並轉診至泌尿科檢查後才發現，在左側輸尿管上端卡了一顆由腎臟掉下來大約0.8cm大的結石，且已經造成左側腎臟水腫，經軟式輸尿管鏡手術處理後順利清除輸尿管及腎臟裡的結石，現今生活品質獲得巨大的改善。

●腎結石年輕化趨勢 醫：反覆卡石機率更高

馬偕醫院泌尿科李致樵醫師表示，據統計，在台灣平均每10個人就有1個人有腎結石問題，好發年紀通常在40歲以上，且男性發生率又高於女性。

另外，由於現今社會因為基因、體質，還有缺乏運動及喝水過少的關係，臨床上年輕人因腎結石而至醫院的比例也越來越高，這些年輕族群未來也有更高的機率會發生反覆感染的問題。

李致樵醫師進一步補充，由於腎結石初期大部分沒有症狀，因此就算健康檢查發現，民眾多半會自行選擇以大量喝水而非求助專業泌尿科醫師的協助，但醫師提醒若結石過大，若掉下來會卡在輸尿管，讓人非常痛苦，甚至痛到冒冷汗跑急診，因此建議當發現腎結石後，應與醫師先討論治療方式，才能避免卡石之痛。

●腎結石治療新趨勢 無痛零死角軟式輸尿管鏡

李致樵醫師說明，臨床上，腎結石的治療方式非常多種，但若行為及藥物治療無效的話，就會採用手術來進行治療，不過由於腎臟是個構造錯綜複雜的器官，裡面分佈很多儲存尿液的小房間，都可能藏匿各種大小的結石，因此傳統的治療方法包含體外震波或經皮腎臟造廔碎石術，在活動角度及粉碎力道都有其極限，常無法處理硬度較硬或是角度位置比較分散刁鑽的腎結石。

李致樵醫師指出，因此有別於一般傳統的治療，目前新式零死角軟式輸尿管鏡將成為治療泌尿道結石的趨勢及第一線選擇之一，不只可以處理各種傳統手術無法觸及的腎結石，大大提高腎結石的清除率，另外也因為無傷口，不用動刀，所以出血量少，術後復原很快且幾乎無疼痛感，住院2天即可出院，幾乎不會造成腎功能受損，但目前台灣健保尚未給付，病患需自費治療。

●平時多喝水 定期追蹤免受『卡石』之痛

李致樵醫師提醒，雖然結石不會致命，但突發的劇烈疼痛仍讓人措手不及，因此民眾平時就應多補充水分，且少喝含咖啡因的飲品，同時要多運動、增加代謝，才不會容易堆積結石，另外若曾經做過手術治療的民眾，術後也應定期追蹤，才能於結石復發時及早治療。