每年1月底2月初最常聽到的比賽就是「Super Bowl」（美式足球「超級盃」），這是一年一度全美為之瘋狂的運動比賽，今年預定於台灣時間2/14(一)早上舉行，當天其他職業運動賽事全數為之避開，可見其受重視的程度，台灣運彩也有開盤，今天就來跟大家談一談相關的投注眉角。

美式足球超級盃2/14開踢！運彩開盤提供投注

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

「Super Bowl」（美式足球「超級盃」）台灣運彩提供4個玩法，包括「不讓分」、「讓分」、「大小」及「單雙」，其中「不讓分」及「讓分」玩法大家可以猜哪一隊會贏，「單雙」玩法大家可以猜2隊的總得分是「單」數還是「雙」數，「大小」分玩法則是可以猜2隊的總得分是比台灣運彩公司設的值「大」還是「小」，都非常簡單、好玩而且中獎率高，大家可以買來試試手氣也可以驗證一下自己對球隊的看法及眼光。

「超級盃」（Super-Bowl）說明。(台灣運彩提供)

近10個球季超級盃得分大小統計結果。(台灣運彩提供)

其中「大小」分玩法，我們統計了近10個球季的比賽結果，發現一個有趣的現象，那就是如果發行單位認為該場比賽會打出高比分(即開立的大小值高於50分) 時，比賽結果往往出現小分(5場就有高達4場的結果是小分)，反之，如果發行單位認為該場比賽會打出低比分(即開立的大小值低於50分) 時，比賽結果則常出現大分(5場就有高達4場的結果是大分)，這個有趣的現象今年超級盃結果會如何！大家不妨買張運彩猜一猜。