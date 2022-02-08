台灣與立陶宛雙邊經貿往來，不僅於口罩、疫苗、巧克力、萊姆酒等。立陶宛經濟部長雅莫奈特（Aušrinė Armonaitė）周五（4日）發布推文，貼出自己接受美國政治網站「Politico」採訪的片段內容，表示期待和台灣展開半導體合作的新篇章。

報導中提及「歡迎台灣晶片」，雅莫奈特接受Politico採訪時，不願透露晶圓代工龍頭台積電是否會落腳立陶宛設廠，但她暗示台灣對與立陶宛在半導體領域的合作，和歐盟即將公布的晶片法案緊密配合，相當感興趣；雅莫奈特強調，「這是十分有意思和振奮的提議」。

雅莫奈特在推文上指出，立陶宛期待與台灣半導體打開新的篇章。

Lithuania🇱🇹 is looking forward to the next chapter in economic & innovation collaboration in semiconductors & more with Taiwan🇹🇼. Read further in my recent interview with @Politico, #ChinaDirect newsletter: pic.twitter.com/h0GwiTubtS — Ausrine Armonaite (@ArmonaiteA) February 3, 2022

立陶宛不顧與北京關係僵化，和台灣互設辦事處。此前，國發會宣布設立2億中東歐投資基金，以及10億融資基金，推動台、立雙邊企業合作，促進產業上共同發展。龔明鑫透露，目前立陶宛和台灣產業接觸後，有興趣合作的產業包含汽車、半導體、雷射、生技、電動車等。