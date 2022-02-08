政府去年祭出多項打炒房政策，但房價漲勢仍難回頭，台中市新興重劃區大樓動輒5、6000萬元，與別墅價格差距拉近，甚至超越別墅行情，透天別墅的高坪效與獨門宅院隱私性強，成為購屋置產者不退燒的選項。

台中豪墅聚落洗牌，南屯區的單元2勇奪豪墅王與豪墅成交王雙料冠軍，而成熟市區的8期重劃區與12期重劃區分占2、3名，重視隱與稀有性富豪們，將購屋目光轉向有天有地的透天別墅，近五年來透天交易量成長1.7至2倍。

住商不動產7期南屯店經理黃盟翔指出，地價、房價雙漲，7期豪宅案已站上7字頭，即將進場的水湳豪宅大案更喊出單坪100萬的天價，需求100坪空間的購屋客得付出7000萬~1億元的房價，中間還包括近40％的公設，將購屋目光轉向高坪效的別墅產品，催出「買大樓不如買透天」的豪墅客。

統計2021年全年度透天成交總價排名，位在單元2文心南五路三段的「日興永富」，以總價1.1億元成交，成為年度豪墅王，該案地點鄰近公益路米其林餐飲圈，與7期相近，以座落地點與使用坪數來看，CP值相當高。

排名2、3的「觀止Π」與「居心地」分別位在豐樂公園與文修公園第一排位置，屬於市區內成熟機能的豪墅聚落，其中12期重劃區與水湳經貿園區相連，兩者具有連動拉抬效果。

前10名豪墅案中，位在南屯單元二重劃區的有4案。而北屯大坑山上的「樸山村」以超大地坪養生莊園概念吸引買家。

豪墅預售市場去年表現亮眼，南屯區單元3的順天「ONE 33」出現總價超過1.5億元的交易紀錄，屬於市場上少見的大地坪豪墅，憑藉著產品特殊性推升銷售好成績。

西屯區鄰近水湳經貿園區久樘「柏登莊園Blossom Villa」近期即將落成，規劃獨棟、雙拼電梯別墅，許多中南部傳產業主抱持買大樓不如買別墅的心態，賞屋詢問熱度不斷。

黃盟翔分析，別墅產品具有獨門獨院、分層使用空間、停車即進門的隱私性等優點，加上別墅的空間客製彈性大，可展現出主人家獨特品味，受到中部傳產家族企業喜愛。