俄羅斯支持的烏克蘭東部分離運動領導人普希林（Denis Pushilin）今天表示，當地隨時可能爆發全面戰爭，他手下軍隊也許必須向俄方求援。

普希林是宣告獨立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People’s Republic）領導人，他指出，當地很可能爆發造成慘重傷亡的戰爭，雖然接受這樣一場衝突是「愚蠢」之舉。

他在築有防禦工事的辦公室內接受訪問說：「首先，我們依賴自己，但若在西方支持下的烏克蘭越過了某條線，我們也不排除被迫向俄羅斯求援的可能性。」

普希林表示，分離主義部隊擁有的武器不足，包括在電子作戰和防空方面，也缺乏對抗烏克蘭手中土耳其製無人機的能力。

他說，分離主義部隊並未就武器供應問題與俄方接觸，但指出，俄國一名執政黨籍國會議員上月發表過 「重要談話」，指俄方應供應某些武器給頓內茨克和盧甘斯克（Luhansk）的分離主義勢力。（譯者：張佑之）1110208