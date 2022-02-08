歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天警告，歐洲正遭遇冷戰結束以來最嚴重的安全威脅；但他強調，在烏克蘭問題上仍有「可能」與俄羅斯尋獲外交解決方案。

波瑞爾（Josep Borrell）在華府與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）一同召開記者會表示：「就我了解，目前是冷戰結束以來，歐洲安全面臨的最危險時刻。」

布林肯在被記者詢及美國關於俄羅斯即將進攻烏克蘭的警告時，否認美方的立場是危言聳聽。

他說：「這不是危言聳聽，這根本就是事實。」（譯者：張佑之）1110208