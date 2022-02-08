國防部今（8）日表示，美國政府於美東時間2月7日就「愛國者飛彈工程勤務」總金額1億美元（約28億元台幣）對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續協助臺灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

國防部進一步表示，此次軍售顯示美方對我國防安全的重視，臺美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護臺海及印太區域的和平與穩定。