男星李威以偶像劇《吐司男之吻》走紅，但2013年他轉赴大陸發展，除了拍戲外，也有投資戲劇製作公司，前年因疫情返台後，據悉他改行賣高檔茶具與翡翠生意，外傳光一組茶具就要上百萬元，讓他荷包滿滿，有戲約上門也都婉拒，似乎完全不戀棧昔日的明星生活。

手上拿著佛珠轉啊轉的，李威頗有修行者的模樣。（圖／本刊攝影組）

坐在公園的椅子上，李威抽著電子菸，女伴撫摸著他的頭髮。（圖／本刊攝影組）

一月十四日深夜近十一點，時報周刊CTWant直擊李威駕車載著一名短髮女子，出現在台北市大安區靜巷內的公園邊，兩人停好車後走到公園，李威手拿一串佛珠邊走邊轉動，頗有幾分修行者的清風道骨之姿，而女伴則像是打電話聯絡事情，隨後一名婦人前來與兩人說了幾句話後走到附近商家。

李威與女伴兩人並肩而坐開始閒聊，順便等人。（圖／本刊攝影組）

聊到一半李威的女伴忽然脫下外套開始做起伸展運動，讓人發現她的小蠻腰與翹臀長腿。（圖／本刊攝影組）

李威手持佛珠邊走邊轉動，不一會兒竟然違規坐在公園椅子上抽起電子菸吞雲吐霧，女伴則站在前方撫摸著他的頭髮，接著一起並肩坐了下來。幾分鐘過去，女方忽然脫下外套，開始在一旁伸展筋骨，看得出來她的身材十分曼妙、凹凸有致，不過大概是覺得氣溫太低，沒動兩下便又穿上外套，然後再繼續活動筋骨。

擋不住天寒，李威女伴穿回外套，但持續運動未停止。（圖／本刊攝影組）

一名婦人拿著快篩試劑與李威和女伴會合。（圖／本刊攝影組）

十一點十五分，婦人拿著一盒快篩試劑回到公園，兩個女生在椅子上拿著手機像是拍照或是為了照明，而此時一輛警車前來取締，違規停車的李威趕緊上車開走，在附近繞了一圈約三分鐘後又回到原位停車，並將擋風玻璃上的單子取下交給仍在原地的警察，接著將車開到附近另外找了地方停好後回到公園，只是近來一直被媒體報導在潛心修習佛法的他，短短幾分鐘內又是違規停車、又在公園內抽菸，令人好奇他交給警察的那張單子到底為何。

婦人與女伴不知是在照明還是在拍照，對著快篩試劑忙了好一會兒。（圖／本刊攝影組）

車子違停引來警察，李威快速前去將車移開。（圖／本刊攝影組）

深夜十一點半，李威回到公園會合女伴和婦人，不久又有幾個外國女生也到場會合，看起來疑似是進行快篩。不久，李威與女伴先行離去，半路上先到豆漿店買了點吃的，接著又回到公園待了幾分鐘，才與婦人告別。次日零點一分，車子開到松山區一處住宅社區外，女子下車到附近的便利商店取件，而李威則直接將車開進社區停車場。取完包裹，女子也走進社區某一戶，該社區疑似是兩人同居之處。

在附近繞了一圈，李威約三分鐘後又回到原位停車，並將擋風玻璃上的單子取下交給仍在原地的警察。（圖／本刊攝影組）

李威與女伴上車離開公園。（圖／本刊攝影組）

早在去年5月，就有媒體拍到李威帶著嫩妹現身台北街頭，開著同一台車，身邊嫩妹模樣同樣窈窕誘人，但戴著口罩髮型不同，無法判斷是否為同一名女子。不變的是李威也是手拿一串佛珠，一邊念念有詞一邊轉動，似乎有嫩妹在身邊需要更有定力。

李威開著車直接停車住家停車場，而女伴則去便利商店取貨購物後也步行返回同一社區。（圖／本刊攝影組）

（《CTWANT》提醒您，抽菸影響口腔衛生且有礙健康，戒菸專線：0800-636363）

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