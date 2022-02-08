美國國務院今天宣布，已批准對台出售價值1億美元、為期5年的愛國者系統工程勤務計畫，這是美國總統拜登政府第2次對台軍售。美國國防部國防安全合作局今天已通知國會這項軍售案。

缺工、缺料美國經濟烏雲罩頂 成拜登期中選舉最大挑戰
美對台軍售愛國者系統工程勤務 助抗區域威脅
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