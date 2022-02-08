拜登政府第二次對台軍售 售愛國者系統工程勤務 07:352022/02/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空軍防空部隊在九鵬基地實施愛國者飛彈實彈射擊的畫面。（軍聞社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院今天宣布，已批准對台出售價值1億美元、為期5年的愛國者系統工程勤務計畫，這是美國總統拜登政府第2次對台軍售。美國國防部國防安全合作局今天已通知國會這項軍售案。 缺工、缺料美國經濟烏雲罩頂 成拜登期中選舉最大挑戰 美對台軍售愛國者系統工程勤務 助抗區域威脅 #拜登政府 #對台軍售 #愛國者 #系統工程 #勤務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 創立65年德林寺捐消防勤務車 提升大竹地區救災救護能量 20:462022/01/24 寶島 台北市明門扶輪社 捐新北勤務機車及救災裝備 19:272022/01/14 寶島 接連執行3項選舉勤務 烏日警友贈蘋果慰問警辛勞 14:242022/01/15 社會 美中第一階段貿易協議到期 拜登會否開啟對華貿易新模式？ 09:342022/01/25 兩岸 繼免費快篩試劑 拜登政府再送民眾4億個N95口罩 21:212022/01/19 國際 拜登政府二度對台軍售28億愛國者系統 國防部回應了 07:442022/02/08 政治 拋棄美國 傳統大客戶轉向東亞採購防空飛彈 19:322022/01/19 軍事 警攔到確診者 高雄酒駕勤務仍照常 基層怒：要搞到警政系統崩潰嗎 19:442022/01/23 社會 8警和確診者接觸 高雄市警局滾動式檢討 今晚取消擴大臨檢 14:202022/01/24 社會 義警上路擋車牌「執行勤務中」網批特權 北市分局回應了 19:542022/01/27 社會 10億美元 拜登政府首發潔淨能源貸款擔保 09:012022/02/06 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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