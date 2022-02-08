國防部今天表示，美國政府於美東時間7日就「愛國者飛彈工程勤務」總金額1億美元（約台幣28億元）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。這是拜登政府任內第二度對台軍售。

國防部上午透過新聞稿指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，國防部感謝美方軍售決定。

國防部說，這次軍售顯示美方對台灣國防安全的重視，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平與穩定。

外交部上午也透過新聞稿指出，這是拜登政府任內第二度、也是今年首度宣布的對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並延續近年來對台軍售常態化的政策，協助台灣即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

外交部表示，面對中國持續的軍事擴張和挑釁行為，台灣將以堅實國防維護國家安全，並持續深化台美緊密安全夥伴關係，以對印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。