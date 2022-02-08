「立春」後天氣系統移動速度快，進入變化頻率高的春季，睡一覺起來可能天氣就不一樣了。今晨低溫約12、13度，白天降雨趨緩，各地轉晴時多雲，除了北部僅18度，其他地區高溫回升至20多度。接下來時雨時晴、時暖時冷，明晚起水氣增多，迎風面地區又要下雨了。

昨下半天一波「斷崖式降溫」，隨著鋒面通過，台北市下午4點後氣溫陡降，一口氣掉6度；晚間持續偏冷，延續到今天清晨，北北基低溫僅12至13度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今白天恢復晴時多雲，雨勢也會小很多。

今各地氣溫：北部13至18度、中部14至23度、南部15至26度、東部16至24度。吳德榮指出，今天僅山區及東半部仍有零星小雨，冷空氣則比前一波弱，北部稍涼、中南部及東部舒適，日夜溫差大。

根據最新模式模擬，明晚起至周四迎風面水氣增加，桃園以北、宜花東一帶有短暫雨機率，新竹以南晴時多雲。周五到周日（13日）氣溫逐日上升，吳德榮形容各地將「暖如春」，天氣晴朗。