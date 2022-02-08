桃園市龜山區2020年6月中旬前傳出一對小情侶，大白天在某公園涼亭裡「上下流動」，激情過程全被網友拍攝下來，上傳到臉書社團「爆料公社」，引起網友熱議，不料有人卻把焦聚放在桌上一盒衛生紙，認為小情侶根本是「有備而來」。警方事後找到拍攝的翁男及PO網的女兒依法送辦，這對父女遭到違反兒童及青少年性剝削起訴，一審桃園各判1年2月、1月徒刑，均緩刑3年，高等法院依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪將翁男判刑1年及2月，翁的女兒判刑3月，得易科罰金，2人都獲緩刑2年。可上訴。

2020年6月事發後，大批網友看到這對小情侶在公園內的激情片，立刻直指事發地點在桃園龜山區的「幸福社區」，因此有網友調侃留言：「幸福社區果真性福」，但不少人都拿桌上1盒包衛生紙作文章「自備衛生紙，帶1整包是怎樣、罪惡的不是野外，而是窮到只有1盒衛生紙…」，「桌上還放了1盒衛生紙，顯示小情侶根本是有備而來」。

龜山警分局大林派出所清查發現，影片地點與幸福社區涼亭相符，正在清查拍攝者確認案發時間，再調閱沿線監視器畫面，並通知當事人到案說明以釐清案情，偵訊後將依妨害風化罪嫌函送法辦。

警方進一步追查拍攝者，發現翁姓男子是在住家2樓廚房往窗外看到1對穿制服的男女，2人當場在公園內涼亭發生性行為於是進行拍攝，還大方將激情片傳到家人的LINE群組內，未料女兒卻把影片上傳「爆料公社」，還寫「學生在公園涼亭激情」，因此依妨害秘密及散布猥褻物品罪嫌，一併偵辦，事後這對父女遭到起訴。

桃園地院一審依翁男、翁女明知2名學生都是未滿18歲之人，仍拍攝其性交畫面散布，依犯拍攝少年為性交行為之電子訊號罪、散布少年為性交行為之電子訊號罪，各翁男判1年、2月徒刑；另依散布少年為性交行為之電子訊號罪判翁女1月，2人均緩刑3年，均應提供120小時勞務。

檢提上訴後，高院認為翁姓父女在二審用20萬元與少女母親達成和解，改諭知緩刑2年，同時要求在保護管束期間內不得再拍攝、散布少年性交、猥褻行為影片、照片及電子訊號。可上訴。

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