美國國務院今天宣布，批准對台出售價值1億美元、為期5年的愛國者系統工程勤務計畫。此次軍售有助台灣維持飛彈密度、確保空中作戰戰備能力，以嚇阻區域威脅。

美國國務院政軍局今天透過新聞稿表示，已決定出售支持台灣參與愛國者飛彈工程勤務（International Engineering Services Program，IESP）及飛彈效能鑑測（Field Surveillance Program，FSP）計畫的設備與服務，為期5年，總價約1億美元（約新台幣28億元），其中包含工程服務支援，以維持、改善愛國者防空飛彈系統。

美國國防部國防安全合作局已經將這項軍售正式知會國會，這是總統拜登（Joe Biden）去年1月底上任以來第2次對台軍售。

政軍局指出，這項軍售案是基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項軍售計畫有助於提高台灣安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

新聞稿表示，此次軍售將有助台灣維持飛彈密度，確保台灣空中作戰戰備能力。台灣將能用此能力嚇阻區域威脅，增強本土防衛。