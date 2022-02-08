南韓30歲知名女星朴素丹，2019年因演出電影《寄生上流》紅遍國際，而去年發現自己罹患甲狀腺乳突癌的她，自12月開始便停止所有演藝工作，機極接受手術與治療，不料近日卻又遭到韓國媒體爆料她被感染新冠肺炎，讓粉絲們相當擔心她的身體狀況。

根據韓國媒體的報導，已做完手術的朴素丹，在春節連假前提早前往醫院做定期回診的相關檢查，而進入醫院之前也都會做PCR檢測，沒想到這回竟出現陽性反應，讓所有人相當緊張。經紀公司透露，朴素丹在休假前曾參加友人的聚會，而聚會上有出現確診者，因此所有人都緊急做了PCR檢測，朴素丹也趁著回診時做檢測，沒想到竟確診，不過經過休養後她的身體已無大礙並且解除隔離，之後她也會更小心的照顧身體，盡快恢復健康。而粉絲們得知消息後，也紛紛在相關貼文底下留言關心，並希望她能多保重身體。

另外，JYJ出身的男星金俊秀，6日也透過經紀公司表示，他在5日得知一起演出的舞台劇演員確診後，便立即接受快篩檢測，檢測5次的結果皆為陰性，後來與其他工作人員一同進行PCR檢測後卻呈現陽性反應，讓他相當傻眼。據了解，金俊秀此前已完整接種3劑疫苗，沒想到還是突破性感染，目前他已取消所有預定的行程，並且自我隔離治療中。