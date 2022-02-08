1名女網友的大姑早年結婚時決定當「頂客族」不生孩子，而女網友自己則生了5個孩子，今年過年婆婆突然對她說大姑近年花光積蓄偷偷做試管嬰兒失敗，希望她將最小兒子過繼給大姑，她斷然拒絕，大姑日後還「開價」200萬想買孩子，婆婆也痛罵她存心讓大姑孤苦無依，她最後直接和婆家翻臉。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她與丈夫結婚10年生了2對雙胞胎、1個兒子共5個孩子，而丈夫有1個大姊結婚時就要當「頂客族」，不生孩子，將錢用來旅遊享樂；今年過年她的婆婆突然提出，希望她把最小兒子過繼給大姑，她一問得知大姑近年花光積蓄、偷偷做試管嬰兒都失敗，不得已才希望她將兒子過繼給自己。

女網友的大姑早年結婚時決定當「頂客族」，今年過年婆婆突然對她說大姑近年花光積蓄偷偷做試管嬰兒失敗，希望她將最小兒子過繼給大姑，她斷然拒絕。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說，家中其他親友都反對此事，但婆婆仍一直替大姑說話，她與丈夫堅決反對，直到初3大姑突然打電話給丈夫說，想用200萬「買」她的兒子，也同樣被丈夫痛罵拒絕；事後婆婆打電話還打電話罵原PO沒良心，存心要讓大姑孤苦無依，原PO最後跟婆婆直接翻臉，表態堅決不會過繼孩子。

其他網友留言「成年人得處理自己的爛攤子！公婆及大姑太理所當然了」、「一定要捍衛妳的孩子，那麼自私的人一定不會善待孩子」、「連要花錢買這種話都能說出來我就不信她會有多疼小孩」、「還好老公相挺，一定要捍衛自己種的因，就得什麼果，怨不得人」、「天皇老子來說也沒用，我的小孩就是我的小孩」。