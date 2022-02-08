針對靈骨塔投資詐騙案日益猖獗，台灣高檢署邀集檢警開會研商加強偵辦靈骨塔投資詐欺案，高檢署認為靈骨塔詐騙利益龐大，已演變成黑幫主導的集團性犯罪，決議由各地檢署指派專責檢察官偵辦靈骨塔詐騙案、並建請刑事局研議提高警方偵辦靈骨塔詐騙案績效。

高檢署鑑於偵辦靈骨塔投資詐欺案件困難度不亞於電信詐欺案件，因涉及集團性、專業律師協助等，有賴檢警群策群力辦案，因此邀集法務部檢察司、高檢署主任檢察官、刑事局、各縣市刑大及地檢署代表開會研商。

會中法務部行政執行署主任行政執行官黃惠玲、士林地檢署主任檢察官陳彥章、刑事局人員分別提出「靈骨塔投資詐欺案件現況分析與策進作為」等專題報告。

陳彥章表示，靈骨塔詐欺歷經10餘年發展，已演進為幫派組織主導之集團性犯罪，據統計，2011年至2016年靈骨塔詐欺案件起訴率約5％，2017年至2021年案件大幅增加，起訴率則增至 17.5％，其中不起訴原因多為單一指訴、民事糾紛、和解撤告。

陳彥章說，靈骨塔詐欺案件偵辦，個案突破不易，集團性犯案之偵辦則曠日費時，且審理速度緩慢，導致此類犯罪被害人長期求助無門，任人宰割。他並提出他2019年任職基隆地檢署期間，偵辦3起靈骨塔詐欺集團性案件過程，和與會檢警代表分享、交流。

高檢署指示檢警透過高檢署「打擊不法犯罪協調聯繫平台」隨時聯繫、解決問題，針對靈骨塔詐欺的指標性案件進行強力掃蕩，以產生嚇阻作用。