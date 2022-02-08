NBA全明星周將在2月20日於克里夫蘭開打，東西區全明星隊的替補陣容也都全數公布，不過勇士雙將杜蘭特(Kevin Durant)和卓雷蒙格林(Draymond Green)因傷無法上陣，而官方在今天揭曉了遞補名單，由黃蜂拉梅洛鮑爾(LaMelo Ball)、馬刺穆雷(Dejounte Murray)獲選！
今天這則消息由名記查拉尼亞(Shams Charania)公布，隨後格林也很有風度的在推特轉發了貼文並恭喜馬刺穆雷獲選，看來他相當看好穆雷本季的表現。穆雷本季在馬刺繳出亮眼表現，47場先發中能貢獻19.6分8.4籃板9.2助攻2.1抄截，身手相當全能。
此外黃蜂的鮑爾進入聯盟後持續成長，本季也是打了47場先發，平均貢獻19.6分7.2籃板7.5助攻1.5抄截，投籃命中率42.5%、外線36%、罰球87.5%，在2月3日對上塞爾提克的比賽中他轟下38分，命中率高達5成，可說是本季代表作之一。
而杜蘭特原本將擔任先發，這個位置則由塞爾提克的塔圖(Jayson Tatum)補上，他將與「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)、恩比德(Joel Embiid)、崔楊(Trae Young)、迪羅薩(DeMar DeRozan)並肩作戰，挑戰詹姆斯(LeBron James)為首的西區明星隊。
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