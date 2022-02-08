行政院將宣布解禁日本福島食品，資深媒體人趙少康痛批蔡政府，霸王硬上弓，踐踏公投與民意。對此，長期駐台的日本記者矢板明夫表示，某在野黨的著名媒體人，在同黨2018年推動反對日本食品進口公投時，跑去日本料理店大吃千葉縣產的壽司，還把照片放在臉書上，似乎是在暗指趙少康。

行政院昨晚突宣布，今日將舉行記者會說明日本福島食品解禁相關問題，外界都認為此舉代表日本「核食」即將開放；趙少康對此十分不滿，昨痛批蔡政府是霸王硬上弓。在台灣小有名氣的日本記者矢板明夫，昨（7日）也在臉書發文表示，最近，經常聽到一些台灣在野黨的人士說，日本東北災區的食品是有毒的，對身體有害的。作為一個住在台灣的日本記者，他認為這種說法，是對日本政府、日本媒體，以及全體日本國民的一種侮辱。

矢板明夫認為，這種說法的邏輯是：一、日本政府沒有好好把關，讓有毒的食品在日本國內流通，甚至想賣到外國去，這是一個絕對的無良政府；二、日本的媒體完全沒有起到監督政府的作用，讓有毒的東西進到日本國民的口中；三，日本的國民頭腦都不清楚，天天吃這些東西也稀裡糊塗不抗爭，就是在罵日本人智商低。

對日本來說，矢板明夫指出，台灣的市場並不是很大，日本政府要求台灣開放進口，並不是為了把產品傾銷給台灣，而是希望台灣不要助長對災區的歧視。將來如果日本食品進口，一定會標明產地，任何人如果不想吃，都可以選擇不吃。

矢板明夫意有所指表示，某在野黨的著名媒體人，在同黨2018年推動反對日本食品進口公投時，跑去日本料理店大吃千葉縣產的壽司，還把照片放在臉書上。千葉縣就是被禁止進口台灣的災區五縣之一，東京迪士尼也在千葉，是許多國內外遊客觀光消費的熱門地區。矢板明夫認為，這說明這位媒體人心裡早就知道這些食品對身體無害，所謂的反對就只是想給執政黨搗亂，不希望台灣和日本搞好關係。

據悉，趙少康曾在2018年貼出在日本壽司享用千葉縣鮪魚握壽司的照片，引起外界議論，對此，趙少康表示，當時自己還不是國民黨人。