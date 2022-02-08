2022年底九合一選舉，在台北市長選舉部分，衛福部長陳時中屢被點名，而他7日受訪時坦言，不排斥參選，但目前只想做好防疫，「看到隧道曙光才會離開」。

主持人鄭弘儀在《寶島全世界》節目中表示，陳時中在民進黨中似乎呼聲很高，希望他來選台北市長，想問部長個人是怎麼看？陳時中回應，自己有時候很豪邁，唱歌、喝酒時都是，但另一個部分算很保守，就是不想在做一件事情的時候，就在想以後的出路，像現在防疫這件事太大了，這件事若沒做成功，什麼都不想，否則就是「吃碗內看碗外」。

陳時中也說，自己現在沒資格去想、去分心思考這件事，至於這樣是說絕對拒絕嗎？他說，「沒有，我也沒說拒絕」，只是現在這個時間點，要把份內最重要的防疫做好，不會說為了選舉去犧牲防疫，要選舉沒問題，但防疫做成功是他現在最大的目的。

鄭弘儀又追問，什麼是疫情告一段落、取得一個好成績的時候？陳時中直言，自己也不知道，所以不要亂想，當我們看到隧道出口就會知道，說不定下一個彎就看到出口，也搞不好遙遙無期；就算沒有參與近期的選舉，還是能在其他地方努力，畢竟參加社會公眾事務，沒有說一定做要什麼（位置）。

鄭弘儀再問，所以對選舉不排斥嘛？陳時中說，「基本上我不排斥這樣的事情」，並強調，一件事情、一件事情做好比較重要，要有先後順序。

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