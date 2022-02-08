受惠於5G NR手機及高階Wi-Fi 6E的檢測需求持續增溫，耕興公司(6146)2022年1月合併營收為4.2億元，年增25.77%，改寫單月歷史新高；耕興表示，整體營運能見度暢旺，2022年營運可望再創高峰。

耕興指出，5G NR及Wi-Fi 6E產品規格已成市場主流，5G NR今年將挑戰市占率過半，5G Sub-6G產品將會全面覆蓋原來4G LTE的產品市場；隨著全球電信商加速毫米波基地台佈建進度，預計今年下半年5G毫米波機種需求將會大幅增加；而Wi-Fi 6E三頻產品滲透率將會比原先預期更為樂觀，陸續取代原先Wi-Fi 6雙頻產品，統計2021年耕興Wi-Fi 6E的檢測報告數量在美國FCC市占率高達60%。

由於新世代產品規格已陸續成為市場主流，而次世代產品規格醞釀已有時日，耕興在今年Q1測試產能擴充完成後，可望接手再一波的高階機種產品檢測商機；耕興表示，整體營運能見度暢旺一整年，2022年營運表現可望再創高峰。