美食外送平台興起，改變民眾的消費習慣，不過一名網友接獲一張訂單後，看到備註欄標註「青菜全走」，令他百思不得其解，將其PO上網求助，貼文曝光後，釣出專業網友解答，「全走」是香港用語，不要加任何調味料的意思。

原PO昨（7）日於臉書社團《爆廢公社》指出，接到一張外送訂單，只見訂餐人點了一份燙青菜、甜不辣及蛋黃肉粽，其中燙青菜還備註「青菜全走」，令他瞬間摸不著頭緒，「青菜『全走』是什麼意思？」

原PO看不懂青菜全走的意思，並將其PO上網尋求協助。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文曝光，大批網友也百思不得其解，「會不會是打錯字？要青菜全熟，打成全走？」、「應該是全熟吧？」、「青菜全部都要來一份？要吃爆青菜？」、「全走？不就是各來一份」、「跟全場一樣，店內青菜全來一份的意思」、「會不會是不要香菜？」、「青菜不用切，連根一起吃？」

留言中也有知情網友猜測，訂餐人可能是香港人，因為「全走」是香港用語，指不要任何調味料的意思，「應該是香港的用法，全走就是蠔油、豉油也不要，只要燙熟的青菜，因為香港在麵店或茶餐廳都會加蠔油或豉油，全走比較健康」、「這個訂餐人一定是香港人，在香港走青就是不要菜、不要蔥、不要香菜，走冰就是飲料去冰的意思」、「全走是香港語，意思應該是要你水煮菜，不要加鹽不要加油，只用水煮就好」。