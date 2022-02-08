藝人秦楊早年演出《台灣霹靂火》紅遍大街小巷，不過隨後負面新聞頻傳，轉戰政壇及投資更是雙雙失利，還被爆出欠債千萬，如今超過半年沒有收入的他，除了在臉書直播賣烏魚子，更傳出健康亮起紅燈，讓人擔憂不已。

根據《鏡週刊》報導，秦楊近年淡出演藝圈，健康狀況亮起紅燈，先是胃部出狀況，後來咳嗽不斷到胸腔外科檢查，診斷出肺部長了2公分大小的異物，且1年內增生2顆，被醫生告誡必須定期追蹤，以免病變，此後只要遇到熟人抽菸，他都會委婉表示「聞到菸味會不舒服」，請對方別抽，除了希望愛惜身體之外，主要是兒子才就讀國中，希望有多點時間陪伴妻小。

秦楊去年在花蓮的海港餐廳重新開張，未料才1個多月就碰上疫情爆發，不到50天就歇業，沒有收入時間長達半年之久，如今轉戰臉書直播賣烏魚子，開播2天銷售額直逼10萬元，讓他重拾自信心，不過臉書名稱選用簡體字引發好奇，他解釋原本沒有臉書帳號，之前粉絲專頁是餐廳合夥人設立，這回重新出發為了做出區隔，才會選用簡體字秦「杨」。

本名莊政博的秦楊，1997年演出《菅芒花的春天》出道，隨後以《台灣霹靂火》劉文聰一角竄紅，不過因為從政、商場投資失利，傳出負債上千萬，甚至屢傳負面新聞，一度跌至谷底，不過他倒是樂觀看待一切：「人生只要活著就有錢賺，蹲得愈低可以跳得愈高」，至於被問起是否還想從政？他開玩笑表示連戶長都選不上了，當然不可能再碰政治。

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