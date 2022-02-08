Meta將Diem賣給加密貨幣銀行Silvergate Bank，被市場解讀為「美國政府和金融體系的壓力，致使加密貨幣業務滯礙難行」。宏碁(2353)創辦人施振榮認為，數位貨幣的發展才剛開始，世界各國都在注意觀察大陸央行發行數位人民幣的發展情況，大陸央行發行的數位人民幣預估在三、五年就會普及。

施振榮提出3點對數位貨幣的預測：

一、大陸央行推動數位人民幣的普及速度會相對較快，因大陸有關數位貨幣的後台IT系統與管理機制已準備多年，加上大陸消費者相對已習慣使用電子錢包，因此大陸央行發行的數位人民幣預估在三、五年就會普及。

二、世界各國也都在注意觀察大陸央行發行數位人民幣的發展情況，相信各國央銀參考大陸央行的發行經驗，將有助促進各國央行加速推動數位貨（國）幣，這將是世界性的現象。

三、面對各國央行發行數位貨（國）幣的大趨勢，待未來更普及後，如何建立各國幣別間的交換機制，將是下一個要處理的問題。數位貨幣的發展才剛開始，普及速度與消費者的習慣有關，建立使用數位貨幣的習慣需要時間，且會由年輕人先啟動並建立起使用數位貨幣的習慣，年長者恐怕需要更長的時間來適應數位貨幣的新時代來臨。