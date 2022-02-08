吳姓、沈姓2名殯葬用品業者，獲悉李姓民眾擁有大批靈骨塔位、骨灰罈產品，有意出售，先估價產品有上億價值，再佯稱可仲介買家交易為由，巧立「節稅費」、「資金流」等名目詐騙84萬元。台北地檢署依詐欺取財罪起訴吳、沈2人。

起訴指出，吳、沈2人從事殯葬用品買賣業務，獲悉李姓民眾有意出售其靈骨塔位、骨灰罈、骨灰罈內膽、墓園等殯葬產品，即以某國際開發公司業務人員名義，向李誆稱可代售其殯葬產品，藉機行騙。

吳男2020年10月6日致電並造訪李上班處，謊稱已覓得買主，可高額代銷其殯葬產品，並由沈男為李殯葬產品整理製成產品總額表，表示李的產品初估約達1億3346萬元，藉機索取節稅費用34萬元，李誤信此事，交付吳34萬元。

2人食髓知味，由吳致電李表示公司將派員核實他殯葬產品內容，沈再出面向李騙稱，需支付總價1億3000萬的1％即130萬元，作為「資金流」，並為補齊帳務需要另簽契約文件給會計師，以利出售。李遂於10月27日、11月10日分別交付10萬、40萬元給沈，並在「買賣投資受訂單」、「產品簽收單」上簽字。

之後2人再謊稱李要繳納「資金流」費用餘款，並尋求借款，李始知受騙，憤而報警提告。事後2人雖共交還李82萬5000元，檢方調查後，依詐欺罪起訴2人。